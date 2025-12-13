Timvikarie till nystartad hemtjänst!
2025-12-13
Trygghetscentrum söker medarbetare till vår nya verksamhet - Hemtjänst! Som timvikarie kommer du att ha möjligheten att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med ordinarie arbetsgrupp. Du ges möjlighet att få vara delaktig i att starta upp verksamheten vilket i sig är en stor erfarenhet och mycket roligt.
Vi strävar efter att skapa en miljö där varje enskild omsorgstagare känner sig sedd, hörd och respekterad och vi arbetar för att varje omsorgstagare ska bibehålla sin livskvalitet fram till livets slut.
Att arbeta inom hemtjänsten innebär till stor del självständigt arbete, men det krävs också god förmåga att kunna samarbeta med kollegor och andra samverkanspartners för att uppnå god funktion i verksamheten. Arbetsuppgifterna innebär att stödja omsorgstagaren i dagliga vardagssysslor vilket innebär att vara behjälplig med personlig hygien, städ, klädvård, varuinköp, vardagsträning, aktiviteter och promenader beroende på vilka insatser omsorgstagaren fått beviljad genom biståndsbeslut. Arbetet innefattar ett stort eget ansvar, flexibilitet och kräver ett relationsskapande arbetssätt.
Tidigare erfarenhet från vård och omsorgsarbete inom äldreomsorgen och framförallt inom hemtjänsten är meriterande. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor, som har god förmåga att se helheten och samtidigt klarar av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är ansvarstagande, lyhörd, prestigelös och har god självinsikt. Du är väl förtrogen med det svenska språket genom ett klart och välformulerat tal och god förmåga att uttrycka dig i skrift. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet så dokumentationsvana är ett krav. Du behöver vara en van datoranvändare samt att du är benägen att lära dig de olika system som vi använder i verksamheten. Du ska kunna utföra arbetet med hög kvalitet och säkerhet, följa verksamhetens rutiner och riktlinjer, medverka i verksamhetens olika aktiviteter i kvalitetsarbetet, delta i uppföljning och analys av det kontinuerliga förbättringsarbetet och hantera avvikelser och tillbud. Eftersom vi ibland cyklar till våra omsorgstagare så är det ett krav att du kan cykla. B-körkort är också krav då vi ibland behöver använda bil för våra hembesök. Flexibla arbetstider vilket innebär arbete på dagtid, kvällar och helger. Ibland kan nattarbete förekomma exempelvis vid avlösning eller palliativ vård. För att anställas som undersköterska föreligger krav på bevis för skyddad yrkestitel utfärdat av Socialstyrelsen.
Referenstagning görs alltid i samband med rekrytering och vi begär kontakt med två olika referenser, varav en av dem ska ha varit en chef till dig och ha goda kunskaper kring din arbetsinsats. Betyg och övriga intyg bifogas inte i ansökan utan ska lämnas i samband med en eventuell uppföljningsintervju. Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Tjänsten innebär både dag, kväll, natt och helgarbete.
Ansökan eller frågor om tjänsten kan besvaras genom att du mailar till oss: info@trygghetscentrum.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: info@trygghetscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie hemtjänst". Arbetsgivare Trygghetscentrum i Göteborg AB
(org.nr 556442-1153), http://www.trygghetscentrum.se
För detta jobb krävs körkort.
