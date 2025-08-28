Timvikarie till Lokalvården
2025-08-28
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Bemanningscentralens uppdrag är att förmedla timvikarier till våra verksamheter inom grundskola, förskola, kök- och städverksamhet, särskilda boenden, Hemtjänst, Personlig Assistans, Boendestöd och LSS-verksamhet. Att arbeta som timvikarie är ett bra sätt att kunna kombinera arbete med studier eller få inblick i hur olika verksamheter fungerar och arbetar.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som timvikarie inom städ i Strömstads kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb du skapar rena och trivsamma miljöer för elever, personal, vårdtagare och kommunens besökare. Arbetet är meningsfullt och varierande där du gör verklig skillnad varje dag.
Du kan komma att arbeta i flera av kommunens verksamheter, till exempel skolor, förskolor, kontor och vård- och omsorgslokaler. Arbetet innebär både dagligt städ och ibland periodiskt städ, som fönsterputs och golvvård.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Städning av golv, toaletter och gemensamma ytor
* Tömning av papperskorgar
* Dammtorkning och avtorkning av olika ytor
Arbetet utförs både självständigt och i team. Som timvikarie har du möjlighet att ange vilka tider du är tillgänglig och blir sedan bokad utifrån verksamhetens behov - en flexibilitet som ger goda möjligheter att kombinera arbetet med din vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till en ren och trygg miljö för kommunens verksamheter.
* Utbildning inom lokalvård är meriterande, men erfarenhet från städarbete värderas också högt
* B-körkort är önskvärt
* Du är strukturerad, arbetar systematiskt och använder tiden effektivt
* Du är serviceinriktad och har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen
* Du har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
* Du kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta i olika miljöer och möta många människor. Ditt engagemang och din känsla för ordning bidrar till att skapa en trivsam vardag för andra.
Känns detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273620/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Bemanningscentralen Kontakt
Bemanningscentralen support.bemanningscentral@stromstad.se 0526-19023 Jobbnummer
