Skolsköterska till anpassad grundskola
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du arbeta som skolsköterska och göra verklig skillnad? Hos oss möter du elever med stora behov och bidrar till deras hälsa, trygghet och möjlighet att utvecklas i skolan. Vi ser fram emot din ansökan!
Nu söker vi en skolsköterska till Årsta anpassad grundskola och Johannesbäck anpassad grundskola, med uppdrag inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Dessa skolor har tillsammans ungefär 150 elever.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du en självklar del av skolans elevhälsoteam (EHT) och bidrar med medicinsk kompetens i det tvärprofessionella samarbetet för att skapa en trygg och hälsofrämjande lärmiljö för elever med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer.
I rollen som skolsköterska kommer du att:
Ansvara för administration och organisering av skolläkarmottagningar.
Utföra rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.
Utföra basprogrammet inom elevhälsans medicinska insats det vill säga genomföra hälsosamtal, hälsobedömningar och vaccinationer.
Följa, utvärdera och analysera insatser tillsammans med elev, vårdnadshavare och EHT.
Arbeta aktivt hälsofrämjande och förebyggande utifrån skolans och elevernas behov.
Bidra till att identifiera och undanröja hinder för elevernas utveckling och lärande.
Dokumentera enligt gällande föreskrifter i journalsystem.
Samverka med vårdnadshavare, lärare och elevassistenter samt externa aktörer såsom habilitering, vård och socialtjänst.
Delta i skolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Du ingår även i ett professionsnätverk med skolsköterskor i kommunen, där du får möjlighet till erfarenhetsutbyte, kvalitetsutveckling och stöd i ditt arbete.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av följande inriktningar, distriktssköterska 75 hp, barn och ungdom 60 hp eller skolsköterska 60 hp. Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du behöver även ha god kunskap om relevant lagstiftning (skollagen, HSL, OSL, PSL).
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolsköterska och av arbete i anpassad grundskola eller med barn med funktionsnedsättning. Det är en fördel om du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Har du kunskap om komplex medicinsk problematik ses även det som meriterande.
Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, så att elever får ett tryggt och tillgängligt stöd och att dokumentation och uppföljning sker enligt gällande rutiner. Du har hög självständighet och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, gör professionella bedömningar och agerar utifrån din egen övertygelse inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och arbetar nära elever, vårdnadshavare och skolans personal på ett lyhört, kommunikativt och konstruktivt sätt för att främja elevernas hälsa och välmående.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Helene Folkunger, rektor, 018-727 01 22
Marie Wahlman, sjuksköterska medicinsk ansvarig, 018-727 20 02.
Facklig företrädare: Vårdförbundet, 0771-42 04 20.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Helene Folkunger 018-727 01 22
9929726