Chef för installationsbolag
Energy Balance Scandinavia AB / Chefsjobb / Västerås
2026-05-26
Vill du bygga och leda din egen verksamhet inom solceller och energilager?
Är du redan verksam inom energibranschen och arbetar med försäljning eller projektledning av solcellsanläggningar eller energilager? Vill du ta nästa steg i karriären och bygga upp en egen verksamhet med fullt ansvar för team, budget och resultat - samtidigt som du får möjlighet till delägarskap?
Energy Balance expanderar verksamheten inom installation av solcellsanläggningar och energilager i Mälardalen och planerar för etablering i Västerås. Därför söker vi en driven och entreprenöriell person som vill vara med från början och bygga upp vår nästa starka enhet tillsammans med oss.
Hos oss får du möjligheten att:
Ta fullt affärsansvar och direkt påverka verksamhetens tillväxt och lönsamhet.
Bygga, leda och utveckla ditt eget team.
Vara med och forma strategin för en växande verksamhet.
Få möjlighet till delägarskap och ta del av den långsiktiga värdeskapandet.
Kombinera friheten i entreprenörskap med tryggheten och stödet från ett etablerat bolag.
Vi söker dig som:
Har förmågan att bygga förtroende, skapa långsiktiga kundrelationer och driva affärer från första kontakt till avslut.
Är resultatorienterad, självgående och motiveras av att bygga något långsiktigt.
Trivs med ansvar och vill driva en verksamhet som om den vore din egen.
Har ett starkt driv, hög energinivå och ett entreprenöriellt mindset.
Vill vara en del av ett större team samtidigt som du tar fullt ansvar för din egen enhet.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning eller projektledning inom solceller och/eller energilager.
Ett relevant nätverk - från elektriker och installatörer till potentiella kunder och samarbetspartners.
Det här är en möjlighet för dig som vill gå från anställd till att få bygga något från grunden och bli en nyckelperson i ett bolag med stora ambitioner inom framtidens energilösningar.
Om du är redo att ta nästa steg och bygga något stort tillsammans med oss - kontakta oss direkt på info@energybalance.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: info@energybalance.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Balance Scandinavia AB
(org.nr 559387-1162), http://www.energybalance.se
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9929729