Kalkylingenjör Helsingborg
JKS Sverige AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-05-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Kalkylingenjör sökes till spännande projekt i Helsingborg!
Är du redo för nästa steg i din karriär inom bygg- och anläggningsbranschen? Har du ett intresse för kalkylering och tycker det är spännande att arbeta med framtagande av kalkyler, från förfrågningsunderlag till färdiga anbudsförslag? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker en driven och engagerad person som har intresse för kalkyl som vill vara med och utvecklas tillsammans med vår kund.
Om tjänsten
Vi söker dig med minst fem (5) års erfarenhet från en produktions- eller specialistroll med erfarenhet av kalkyl och anbudsarbete inom anläggningsbranschen.
Vår kund arbetar med en stor bredd av spännande projekt inom Nordvästra Skåne, med arbetsplats på vårt kontor i Helsingborg eller ute på projekt.
Om gruppen
Du har chansen att utvecklas och bli en del av en fantastisk arbetsgrupp! Arbetsgrupp är mycket kunnig, har en stark sammanhållning och beskrivs som lättsam, prestigelös och med nära till skratt. Marie som kommer vara din kommande chef beskrivs av sina medarbetare att hon arbetar med framdrift, lyhördhet och med hjärtat på rätta stället. Om detta tilltalar dig, skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram anbuds- och kontraktskalkyler samt produktionskalkyler
Dokumentation och uppföljning av pågående och genomförda projekt
Stödja platschefen i inköpsarbetet och ekonomiska frågor i projektet
Stödja produktionen i frågor gällande produktionsplanering, projektekonomi, entreprenadjuridik och kontraktsadministration
Kontakt med kunder och underentreprenörer
Krav för tjänsten
Teknisk eller ekonomisk utbildning som högskoleingenjör eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av en produktions- eller specialistroll med erfarenhet av kalkyl och anbudsarbete i anläggningsbranschen
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med kalkyluppgifter
Erfarenhet av MAP och BlueBeam
Erfarenhet av att lämna textanbud
Om dig
Du är en problemlösare med god numerisk och analytisk förmåga. Du är strukturerad och bra på att planera och driva ditt arbete framåt mot uppsatta mål och deadlines. Du har ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt och är bra på att kommunicera och samarbeta. Du förstår värdet av att bygga och upprätthålla goda relationer både internt och externt. Du har ett stort engagemang i ditt arbete och en fallenhet för siffror och ekonomisk medvetenhet. Vi lämnar många textanbud, så det är bra om du har en god förmåga att hantera stora mängder information och sätta ihop texter till de anbud vi skickar in.
Som person identifierar du dig med vår kunds värdeord: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Publiceringsdatum2026-05-26Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Andersen, fra@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.peab.se/
252 36 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Anläggning AB Kontakt
Regionchef
Fredrik Andersen fra@jksgroup.se +460701653111 Jobbnummer
9929747