Vi söker administratör till Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås startades 2010 ligger i Spinneriet i helt nyrenoverade lokaler. Skolan erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt frisör och stylistprogrammet med följande inriktningar: ekonomi, juridik, beteendevetenskap, hälsa och omsorg, akutsjukvård, frisör och stylist. Skolan har cirka 250 elever och 30 medarbetare.
Vi söker en engagerad, flexibel och serviceinriktad administratör på 80% som vill vara en central del av vår verksamhet. Du blir en viktig person i skolans vardag - någon som håller ihop det administrativa arbetet, möter elever och besökare med värme och bidrar till en trivsam och välfungerande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett nära samarbete med skolledning och personal samt ett brett ansvar inom skoladministration och service. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat elevadministration, betygshantering, schemaläggning, vikarieanskaffning, arbete i skolans digitala system samt olika praktiska och administrativa uppgifter som får verksamheten att fungera smidigt i vardagen.
I tjänsten ingår även att vara en naturlig kontaktpunkt för elever, vårdnadshavare, personal och besökare samt bidra till en varm och välkomnande atmosfär på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
har god administrativ och digital kompetens
trivs med varierande arbetsuppgifter och ett stundtals högt tempo
har ett gott bemötande och hög servicekänsla
är flexibel, självgående och samarbetar väl med andra
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola samt kunskaper i SchoolSoft och Skola24. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som uppskattar att vara lite av verksamhetens "spindel i nätet" och som bidrar med både struktur och värme i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde 3 augusti eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Johannah Karlsson på 0703-664914 eller mailadress johannah.karlsson@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
504 33 BORÅS Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Johannah Karlsson johannah.karlsson@dbgy.se
