Putsare/Kakelungsmakare

Prescan & Partner AB / Murarjobb / Sundbyberg
2026-05-26


Erfaren putsare/murare sökes
Vi söker en erfaren putsare/murare för arbete inom renovering och byggprojekt i Stockholmsområdet.

2026-05-26

Dina arbetsuppgifter
Putsning av väggar och fasader
Murning
Renoveringsarbeten
Förberedande arbete och efterarbete

Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom puts och murning
Kan arbeta självständigt och i grupp
Är noggrann och ansvarstagande
Har god arbetsmoral
Körkort är meriterande

Vi erbjuder:
Varierande projekt
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt arbete

Skicka gärna CV och en kort presentation om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: Info@prescan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prescan & Partner AB (org.nr 559026-0625)
Järnvägsgatan 21 (visa karta)
172 75  SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9929748

