Timvikarie till kille i centrala Mora
2025-10-31
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Jag är en kille på 35 år som bor i egen lägenhet i centrala Mora som söker en personlig assistent som vill bli en del av min vardag. Jag tycker om att vara ute på promenader, titta på film, spela kort och ha ett socialt umgänge.
För att passa in hos mig behöver du vara en engagerade och lyhörd person. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att hjälpa mig för att få min vardag att fungera allt ifrån personlig hygien, hushållssysslor och hjälpa mig att komma ut på aktiviteter. Är du motiverande, drivande i dig själv? Härligt - Då kan du passa bra hos mig!
Arbetstider
Hos mig arbetar man vaket dygn vardagar, helger och helgdagar.
Jag söker dig som vill bli vikarie i min arbetsgrupp.
För denna tjänst krävs det att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift -
Har B-körkort
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba som assisten Ersättning
Ersättning

Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett deltidsjobb.
Civitas Assistans AB (org.nr 559501-1379)
Unni Viberg 0768933880
9584161