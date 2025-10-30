Timvikarie till Journal- och arkivservice
2025-10-30
Journal- och arkivservice är en del av Kontaktcenter och Regionservice som är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservices medarbetare ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, förtroendevalda, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport, lokalvård.
Journal- och arkivservice är Region Sörmlands regionarkiv och ansvarar för arkivvård, tillhandahållande och tillgängliggörande överlämnade av arkiv - både analoga och digitala.
Sedan 2022 finns vi i nya moderna lokaler i Eskilstuna, där vi samlat regionens arkivbestånd från tidigare arkiv i Nyköping samt hälso- och sjukvårdens journalarkiv.
Här bevaras handlingar från 1700-talet fram till idag.
Våra kunder är privatpersoner, försäkringsbolag, regionens verksamheter, privata vårdgivare samt myndigheter.
Vi söker nu dig som vill arbeta som arkivhandläggare (timvikarie) tillsammans med oss. Du ingår i en grupp med nio arkivhandläggare som tillsammans ansvarar för de inkomna förfrågningarna till enheten. Arbetsuppgifter
Som arkivhandläggare hos oss arbetar du tätt tillsammans med kollegorna i den dagliga arkivverksamheten genom att ta emot begäran, handlägga dessa ärenden genom att ta fram dem, och sekretess- och menpröva.
Du kommer också ta hand om arkiverat material så som exempelvis arbete med insortering, tätpackning och andra förekommande arbetsuppgifter i arkiv.
Din kompetens
Du har relevant utbildning i arkivvetenskap/informationsvetenskap/registrator eller motsvarande. Utbildning kan ersättas med erfarenhet av arbete inom arkiv och registrering inom offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har också goda kunskaper om regelverket kring offentlighet och sekretess och utlämnande av allmän handling.
Det är meriterande att ha erfarenhet av ärendehantering av förfrågningar av offentliga handlingar. Region Sörmland jobbar i Cosmic.
Du behöver ha god samarbetsförmåga då du kommer ingå i en arbetsgrupp där samarbete är otroligt viktigt. Du är kommunikativ i tal- och skrift då du som arkivhandläggare har kontakt med våra kunder dagligen både via tal och skrift.
Du kan ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Goda förutsättningar för att kunna arbeta fysiskt exempelvis tunga lyft som förekommer i arbetet till viss del.
Vi lägger stor vikt vid din personliga egenskaper.
Anställningsform
Timvikarie med tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen varierar då den är behovsanpassad.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Journal- och arkivservice, Maria Pestrea 016-10 40 54.
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
