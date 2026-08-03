Timvikarie till förskola

Växsjö byskola AB / Barnskötarjobb / Bollnäs
2026-08-03


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Timvikarier till vår förskola – tillsammans skapar vi trygghet och lärande!
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss på förskolan. Här möter du en varm och engagerad arbetsplats där barnens nyfikenhet, trygghet och utveckling alltid står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med eller ta hand om barn
Gärna är utbildad barnskötare eller studerar inom barn och utbildning
Har ett lågaffektivt och professionellt bemötande
Ser och värdesätter varje barns unika behov och olikheter
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta

Arbetet innebär att stötta ordinarie personal vid behov, vilket kan vara med kort varsel. Du blir en viktig del i tryggheten och kontinuiteten för våra barn.
Vi erbjuder:
En meningsfull och utvecklande arbetsplats
Stöttande kollegor och tydliga rutiner
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom förskolan

Skicka in din ansökan redan idag! Märk gärna ansökan med ''Vikarie HT2026''.
Berätta gärna om din tidigare erfarenhet av barn, utbildning och varför du vill arbeta hos oss.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: maria.asplin@vaxsjobyskola.se

Arbetsgivare
Växsjö byskola AB (org.nr 556802-1496)
Gamla Landsvägen 120 (visa karta)
821 94  BOLLNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växsjö Byskola AB

Kontakt
Emelie Mattsson
emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se
0702690243

Jobbnummer
10020342

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