Erfaren handledare med kompetens inom socialpsykiatri
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Söderhamn Visa alla administratörsjobb i Söderhamn
2026-08-03
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Uppdraget avser handledning av en personalgrupp som arbetar med individer med komplexa stödbehov. Arbetet ställer höga krav på ett professionellt förhållningssätt, gott bemötande, riskbedömning och förmåga att hantera utmanande situationer. För att stärka personalens kompetens, ge stöd i komplexa ärenden och bidra till en trygg och hållbar arbetsmiljö finns behov av extern handledning med erfarenhet av socialpsykiatri eller närliggande verksamhet, konflikthantering, lågaffektivt bemötande och komplexa ärenden.
Effektmål
Handledningen ska bidra till att:
stärka personalens kompetens och trygghet i komplexa och riskfyllda situationer,
utveckla förmågan att förebygga och hantera utmanande situationer,
skapa samsyn och ett gemensamt professionellt förhållningssätt,
öka kvaliteten i verksamhetens stödinsatser genom reflektion och lärande,
bidra till en trygg och hållbar arbetsmiljö.
Uppdragets leverans
Syftet är att genom kvalificerad grupphandledning stärka personalens kompetens och förmåga att hantera komplexa situationer på ett professionellt och tryggt sätt.
Konsulten ska:
genomföra återkommande grupphandledning,
ge stöd i analys och bearbetning av komplexa ärenden,
bidra med kunskap inom bemötande, lågaffektivt förhållningssätt, riskbedömning och konflikthantering,
främja reflektion, lärande och samsyn i arbetsgruppen,
anpassa handledningens innehåll utifrån verksamhetens behov.
Förväntat resultat
Ökad trygghet och kompetens hos medarbetarna.
Förbättrad förmåga att hantera komplexa och riskfyllda situationer.
Ökad samsyn kring arbetssätt och bemötande.
Högre kvalitet i verksamhetens stödinsatser.
En mer hållbar och trygg arbetsmiljö.
Krav Relevant högskoleutbildning, exempelvis psykolog, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms likvärdig och relevant för uppdraget. Dokumenterad kompetens inom handledning genom handledarutbildning eller motsvarande.
God kunskap och erfarenhet inom socialpsykiatri eller närliggande verksamhetsområden. Erfarenhet av att handleda personalgrupper inom socialt arbete, vård eller omsorg. Praktisk erfarenhet av arbete med personer som har psykisk ohälsa, samsjuklighet och komplexa stödbehov.
Dokumenterad erfarenhet av att ge handledning i komplexa ärenden och stödja personal i situationer som präglas av utmanande beteenden. God kompetens inom konflikthantering, lågaffektivt bemötande samt ett professionellt förhållningssätt. Kunskap om gällande lagstiftning och andra styrande regelverk inom verksamhetsområdet.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: helst september
Slutdatum: 2027-12-31. Möjlighet till 12 månaders förlängning
Uppdraget omfattar uppskattningsvis 3–4 timmar per tillfälle, med handledningstillfällen planerade var 5–6:e vecka. Den totala omfattningen beräknas uppgå till cirka 50 timmar under uppdraget.
Sista ansökningsdagen: 2026-08-09
Ort: Söderhamn
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163757-2128795". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
803 20 (visa karta
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803 20 GÄVLE Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10020334