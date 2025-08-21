Timvikarie till Björkviks vårdhem
2025-08-21
Om tjänsten Björkviks vård- och behandlingshem i Höör har 37 vårdplatser fördelat på HVB, särskilt boende (SÄBO) och korttid. Våra klienter har varierad psykiatrisk problematik inom psykos, ångest, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar och ofta i kombination med missbruk. På Björkvik HVB arbetar vi framför allt med en grund i KBT. Som timvikarie hos oss på Björkviks vårdhem kommer du att få hoppa in där behov finns, på våra olika enheter. Dina arbetsuppgifter kommer variera mellan att hantera det löpande arbetet på avdelningarna så som stöd till klienterna genom närvaro och samtal, körningar, stöd vid måltider, läkemedelshantering, följa upp aktiviteter från genomförandeplaner och dokumentering. Tjänsten innebär ca 80-100% arbete främst under kvällar och helger, och ibland även dagar och nätter. Det kan komma att bli inhopp med kort varsel. Om anställningen Timanställningen kan startas omgående, och kan lägga grunden för vidare anställning.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde omgående. Vem är du? Du är utbildad antingen till undersköterska, socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet av liknande arbete. Det är viktigt med god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning. Krav att du har manuellt B-körkort. Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel, stresstålig och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Gott bemötande är av största vikt. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret. Vi erbjuder Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vi på Humana vill göra skillnad i människors vardag. Vi tycker att alla har rätt till ett bra liv oavsett ålder och förutsättningar. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar både med äldreomsorg, individ- och familjeverksamhet samt personlig assistans. Humana är marknadsledande och satsar stenhårt på kvalitet.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan här via denna annons. Tyvärr inte via mail då risken finns att ansökning missas. Stort tack!
Louise Ekerholm, biträdande verksamhetschef. louise.ekerholm@humana.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
9468758