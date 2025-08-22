Timvikarie till biblioteken i Trollhättan
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22
Trollhättans bibliotek består av Stadsbiblioteket, Bokbussen, Sylte bibliotek och Kronan bibliotek.
Bibliotekens verksamhet utgår från Biblioteksplanen, stadens verksamhetsmål och Barnrättskonventionen, med prioriterade gruppers bästa för ögonenDina arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier för arbete under bibliotekens öppettider. Arbetet innebär tjänstgöring i bibliotekens informationsdiskar, bokuppsättning och annat förekommande biblioteksarbete. Arbetstempot kan vara högt och det är viktigt att du har datavana. Du är stresstålig och är trygg i möten med våra besökare.Kvalifikationer
Genomförd gymnasieutbildning och påbörjade högskolestudier.
Erfarenhet av arbete på bibliotek eller inom servicesektorn, studier på biblioteksutbildning är meriterande.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal under såväl planerad frånvaro som med kort varsel. Omfattningen kan variera efter behov.
Vi tillämpar löpande rekrytering under ansökningsperioden.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
