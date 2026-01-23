Timvikarie som Personlig Assistent
2026-01-23
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade och trygga timvikarier som kan arbeta vid behov. Du kommer vara ett betydelsefullt stöd i vår verksamhet och stötta upp vid sjukfrånvaro eller annan ledighet. Utifrån uppdraget ser vi gärna kvinnliga sökande.
Som personlig assistent är din arbetsplats i brukarens hem eller där brukaren befinner sig, så som på aktiviteter eller på olika besök. Arbetet innebär omvårdsinsatser och Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delgering.
Arbetsuppgifterna innefattar att assistera vid personlig hygien, måltider och div. hushållsgöromål. Du ger stöd och hjälp till våra brukare i dennes vardag och ser till dennes individuella behov.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och ser möjligheter. Ditt arbete genomsyras av trygghet, engagemang, respekt och professionalism.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självständig och trygg i din roll, gärna med kunskap av kommunikationsstöd och haft delegerade insatser i ditt arbete. Har du erfarenhet som personlig assistent eller liknande är det meriterande men viktigast är personliga egenskaper och en vilja och förståelse för brukarens behov.
Då du kommer att arbeta där det är svårt att ta sig kommunalt är körkort ett krav och egen bil ett starkt önskemål.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301249". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Maria Planhammar maria.planhammar@lerum.se 0302-521974 Jobbnummer
