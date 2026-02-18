Timvikarie renhållningsarbetare
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med kommunövergripande frågor, såsom strategisk och fysisk planering, myndighetsutövning inom miljö och byggfrågor samt regional utveckling. Här finns också det samlade ansvaret för kommunens tekniska försörjning inom avfall och renhållning, vatten och avlopp, gator, vägar och parker. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Renhållningsenheten söker engagerade timvikarier till Gnesta återvinningscentral. På återvinningscentralen lämnar kunder grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall. Som timvikarie är huvuduppgifterna:
* vägleda och hjälpa besökare att sortera rätt
* övervaka och hålla ordning på olika fraktioner
* städning och underhåll av både återvinningscentral och återvinningsstationer
* utföra enklare maskin- och fordonshantering (beroende på behörighet)Kvalifikationer
För att du ska trivas i rollen som renhållningsarbetare är det viktigt att du har ett serviceinriktat bemötande och kan arbeta planerat och strukturerat. Du behöver också ha ett ordningssinne samt en pedagogisk läggning med en förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer. Att kunna ta egna initiativ samt att ha ett gott kundbemötande är av största vikt.
Du ska trivas med att arbeta utomhus och kunna hantera ett fysiskt krävande arbete. Du är en driven person som är bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi ser gärna att du tidigare arbetat på återvinningscentral eller har erfarenhet från yrken med kundkontakter. Du behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav och det är meriterande om du har förarbevis för lastmaskin och farligt gods på väg 1:3, truckkort och maskinvana.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
