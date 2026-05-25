SOS Barnbyar söker Chef Verksamhetsstöd
Signpost AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-05-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Signpost AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Upplands-Bro
, Uppsala
eller i hela Sverige
SOS Barnbyar söker nu en Chef för Verksamhetsstöd som vill ta ett strategiskt helhetsansvar för ekonomi, människor och struktur i en organisation som gör verklig skillnad. Rollen har ett tydligt CFO mandat med ansvar för ekonomistyrning, analys och strategiskt beslutsstöd. Här får du kliva in i en nyckelroll nära verksamheten, där du både leder och utvecklar - och där ditt bidrag får effekt långt utanför siffrorna.
Om uppdragetSom Chef för Verksamhetsstöd har du ett övergripande ansvar för organisationens ekonomiska styrning och för att vidareutveckla verksamhetsstödets funktioner inom ekonomi, HR och IT. Du leder ett team om 6-7 medarbetare och ingår i ledningsgruppen med direkt rapportering till Generalsekreteraren.
Det här är en roll för dig som både vill forma riktning och driva vardag. Du rör dig naturligt mellan analys och beslut, struktur och utveckling, detaljer och helhet.
En central del av uppdraget handlar om att vidareutveckla ekonomistyrningen i takt med digitalisering och nya arbetssätt. Här finns både behov och utrymme att stärka uppföljning, analys och beslutsunderlag.Utöver det ekonomiska ansvaret har du även ett övergripande ansvar för HR- och IT-relaterade frågor samt för att utveckla effektiva och verksamhetsnära stödfunktioner.
Du är en viktig partner i ledningsgruppen, där du bidrar med perspektiv, tydlighet och ett stabilt ekonomiskt ramverk i strategiska frågor
Ditt ansvarÖvergripande ansvar för organisationens ekonomi och finansiella styrning
Ekonomifunktionen - redovisning, bokslut, budget, prognos och rapportering
Analys och beslutsstöd till ledning och styrelse
Policyarbete samt uppföljning av inköp och upphandling
HR-processer tillsammans med senior HR Business Partner - inklusive chefsstöd, arbetsrätt och förhandling
Övergripande ansvar för IT-frågor
Utveckla strukturer, arbetssätt och teamet du leder
Säkerställa regelefterlevnad och god redovisningssed samt representera organisationen externt
Vem vi tror att du är
Du är en trygg ledare med integritet och driv. Du är van att ta ansvar i komplexa miljöer och har förmågan att skapa riktning utan att tappa människorna på vägen.
Ditt ledarskap präglas av tydlighet, delaktighet och psykologisk trygghet. Du bygger team som både levererar och utvecklas.
Samtidigt har du ett starkt eget ansvarstagande. Du ser vad som behöver göras, prioriterar och driver framåt.
Vi tror också att du har:
Gedigen erfarenhet av senior ekonomiledande roll, exempelvis som CFO eller ekonomichef
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och strategisk verksamhetsutveckling
Van att arbeta både strategiskt och operativt
Erfarenhet av HR-frågor på en övergripande nivå inklusive arbetsrättsfrågor
Trygg i förändringsledning och motiveras av att utveckla arbetssätt
God systemvana och intresse för digital utveckling
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande med erfarenhet från en internationell kontext och om du arbetat inom ideell verksamhet och/eller har förståelse för ekonomiska processer inom andra verksamheter än ren affärsdriven verksamhet
Varför SOS Barnbyar?
SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt till en trygg uppväxt.
Som medarbetare hos oss är du med och förändrar liv och SOS Barnbyar Sverige har idag ca 55 månadsanställda. Som en del i en global federation bedriver SOS Barnbyar arbete i över 130 länder i nära samarbete med myndigheter, lokalsamhälle och partners. SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention och UN Guidelines for the Alternative Care of Children söker vi ständigt nya och innovativa lösningar för att säkra fler barns framtid.
Vi stärker familjer som riskerar att splittras, återförenar de som kommit isär eller, om det värsta har hänt, ser vi till att barn får växa upp tillsammans med andra. Genom tusentals insatser världen över skapar vi långsiktig förändring för barn, familjer och hela samhällen. Vi bygger för att alla barn ska få en framtid. Vi skapar en värld för barn.
Nästa stegTillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 10 juni men urval sker löpande.
Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen, inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Kandidater kommer i ett första steg presenteras anonymt för uppdragsgivaren. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.
Vill du veta mer innan du skickar din ansökan är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Anna-Sofia Renman på 0708-178399 eller så mailar du henne direkt på anna-sofia.renman@signpost.se
. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Signpost AB
(org.nr 556924-0517)
Krukmakargatan 37A (visa karta
)
118 51 STOCKHOLM Arbetsplats
SOS Barnbyar Kontakt
Anna-Sofia Renman anna-sofia.renman@signpost.se Jobbnummer
9927345