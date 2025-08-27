Timvikarie elevresurs
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Mörsils skola är en F-9- skola. På Mörsils skola bedrivs också fritidshem, resursspår och anpassad grundskola. I högstadiet tar Mörsils skola emot elever från andra skolor i kommunen och skolan har idag ca 330 elever.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarierande elevresurs på Mörsils skola. Timvikarier behövs när ordinarie personal är frånvarande. Behovet gäller både i den anpassade grundskolan och på skolans nystartade resursspår.
Som elevresurs arbetar du med elever som har särskilda behov. Du arbetar nära eleverna och ditt huvudsakliga uppdrag är att stödja eleverna både i deras kunskapsutveckling och i deras sociala utveckling. Du skapar förutsättningar för eleverna i deras lärande, undanröjer hinder i undervisningen och skapar en god lärmiljö. Eleverna har olika omsorgsbehov och viss medicinhantering kan ingå i arbetsuppgifterna.
Samarbete och trivsel är viktiga faktorer för arbetslaget, du bidrar till en positiv arbetsmiljö för både kollegor och elever.Kvalifikationer
• Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med elever i behov av särskilt stöd.
• Har du tidigare erfarenheter av att arbeta med intellektuell funktionsnedsättning, autism, språkstörning eller neuropsykiatriska funktionsvariationer är det meriterande.
Som person ska du ha mycket god förmåga att skapa goda relationer och engagera och motivera elever. Du behöver vara flexibel, kreativ och ha ett stort professionellt tålamod. Du har en stabil och trygg personlighet, vilket är viktigt för att skapa en förtroendefull och trygg miljö för eleverna. Förväntningar finns på att du har ett lågaffektivt bemötande och en relationell elevsyn.
