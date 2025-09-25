Timvikarie Boendestödjare
2025-09-25
Timvikarie boendestödjare LSS till Serigmo care KÅS, Gruppbostäder Munksundet och Litslena i Enköpings kommun
Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Vi har även Gruppboende inom LSS för vuxna i Enköping. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor Stockholms området, västra Götaland samt i Skåne.
Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden
lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.
Vi söker nu timvikarier, boendestödjare LSS till våra Gruppbostäder Munksundet på Granhäcksvägen 10 och Litslena, Litslenavägen 1 A i Enköping.
Bostad med särskild service enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Gruppbostäderna Munksundet och Listlena har 6st boendelägenheter vardera. Väl tilltagna gemensamma utrymmen, personalutrymmen och trädgårdar med goda möjligheter till olika aktiviteter. Gruppbostäderna är centralt belägna i Enköping.
Vi söker nu timvikarier som vill vara med och arbeta i våra verksamheter. Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med stor möjlighet att vara med och påverka vad verksamheten ska erbjuda för fritidsaktiviteter och utveckla det pedagogiska arbetet.
I ditt uppdrag som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik, vi använder oss av tydliggörande pedagogik och har olika hjälpmedel till stöd. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, städning, samhällskontakter och kommunikation.
En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Du arbetar skift, vilket innebär dag, kväll och helger samt sovande jour. Arbetstiderna är schemalagda utifrån verksamhetens behov.
Vi önskar att du som söker dig till oss: har lämplig utbildning, erfarenhet av målgruppen. Vidare att du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, att du är ansvarstagande och har en personlig mognad och trivs både med att jobba i team och självständigt. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik, såsom blanda annat bildstöd, schema och arbeta med sociala berättelser.
I gengäld erbjuder vi dig en stimulerande arbetsmiljö med eget ansvar och med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper, som gör att du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla samt känner ett stort engagemang för de som bor hos oss. Du är stresstålig och ansvarsfull, och ser möjligheter istället för problem. Viktigt för oss är också att du är lyhörd och flexibel.
Tillträde snarast. Kollektivavtal Vårdföretagarna. Vi rekryterar löpande
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Eleonora Norell
Ansökan skickas via e-post till eleonora.norell@serigmocare.se
Märk ansökan med "timvik boendestödjare LSS, Munksundet och Litslena" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: eleonora.norell@serigmocare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""timvikarie gruppboende"".
Serigmo Care KÅS AB (org.nr 556603-0648), http://www.serigmocare.se
För detta jobb krävs körkort.
Bitr verksamhetschef
Eleonora Norell eleonora.norell@serigmocare.se 0735901210
