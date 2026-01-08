Timvikarie, Behandlingsassistent
Hilleröd Vård & Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö
Om jobbet
Vill du göra skillnad för unga kvinnor och män med trauma och skadligt bruk?
Villa Hilleröd HVB är en del av Västerbos vårdkedja och ligger i Slottsstaden i Malmö.
Vi erbjuder vård och behandling för unga kvinnor och män i åldern 18-28 år med trauma, samsjuklighet och skadligt bruk. Vi söker nu engagerade och erfarna timvikarier/ behandlingsassistenter som vill vara en del av vårt tvärprofessionella team och kunna arbeta flexibelt efter timmar.
Som timvikarie/behandlingsassistent arbetar du nära klienterna i deras vardag och är en viktig del av behandlingsmiljön. Du deltar aktivt i den vardagliga strukturen och arbetar tillsammans med psykolog och övrig behandlingspersonal. Arbetstiden innefattar både kvällar, nätter och helger vid behov.
Vi söker dig som:
Har utbildning som socialpedagog, socionom eller motsvarande
Har erfarenhet av att arbeta med trauma, missbruk/skadligt bruk och psykisk ohälsa
Är trygg, relationsskapande och professionell i mötet med våra klienter
Trivs i ett dynamiskt team där du bidrar med både struktur och engagemang
Meriterande om du har utbildning i A-CRA, CRA, MET samt ÅP.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete i ett erfaret och engagerat behandlingsteam
Intern handledning och kompetensutveckling inom t.ex. MI, DBT och traumamedveten omsorg
Möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet som tror på förändring, hopp och helhetssyn
Timmar med tillträde enligt överenskommelse
Välkommen till Villa Hilleröd - vi tror på relationer, trygghet och utveckling! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: julia.stala@hillrodhvb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".
Biträdande föreståndare
Julia Stala julia.stala@hillerodhvb.se 070 156 78 11 Jobbnummer
9673036