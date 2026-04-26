Timvikarie

Friluftsfrämjandet I Ur Och Skur Utveckling AB / Barnskötarjobb / Malmö
2026-04-26


Älskar du naturen och vill arbeta där skogen, vinden och årstiderna är en självklar del av barnens lärande?
Vi söker trygga och engagerade timvikarier som kan hoppa in vid behov i våra I Ur och Skur-förskolor i Tygelsjö och Bara.
Vi söker dig som:
• trivs ute i alla väder
• möter barn med värme och nyfikenhet
• är flexibel, ansvarstagande och trygg
• vill bidra till en verksamhet där naturen är vårt klassrum
Erfarenhet av förskola är meriterande men inte ett krav - din närvaro och ditt engagemang är viktigast.
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: elisabeth.bergstrand@iurochskur.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie I Tygelsjö och Bara".

Arbetsgivare
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB (org.nr 556810-5729)
Sjötorpsvägen 31 A-C (visa karta)
218 74  TYGELSJÖ

Arbetsplats
Tygelsjö

Jobbnummer
9876162

