Timvikariat och sommarjobb
2026-03-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
Vi söker vikarier till våra verksamheter - både redan nu och i sommar.
Som vikarie får du en spännande och varierad arbetsmöjlighet på någon av våra enheter. Det finns möjlighet att arbeta på vikariat under semesterperioden i sommar. Samtidigt får du värdefull erfarenhet inom vård och omsorg.
Vi behöver vikarier inom boende med särskild service, personlig assistans, vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst. Vill du läsa mer om våra olika verksamheter hittar du information här: kungsbacka.se/timvikarie.
Jobbet ger dig möjlighet till personlig utveckling där du får lära känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet. Som timvikarie på Kungsbacka Kommun tillhör du vår enhet Vikariecenter.Publiceringsdatum2026-03-01Profil
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- har giltigt pass/nationellt id eller arbetstillstånd
- har godkänt betyg motsvarande svenska 1 eller svenska som andraspråk som motsvarar gymnasial B2 nivå
- har god datorvana och kan hantera olika system
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet eller utbildning från områden du söker inom
- har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Vikariecenter
Vikariecenter tillhandahåller timvikarier för att täcka de vakanser som uppstår när ordinarie personal är korttidsfrånvarande, vid till exempel sjukdom eller vård av barn. Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, boende med särskild service och måltid.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder timanställning med start enligt överenskommelse.
Som timvikarie på Vikariecenter kommer du:
- få en digital introduktionsutbildning inför din start hos oss
- gå bredvid ordinarie personal innan du börjar att arbeta själv
- ha flexibla arbetstider och även få möjlighet till erfarenheter från olika arbetsplatser samt knyta värdefulla kontakter
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Förbered dig snarast genom att beställa utdrag ur belastningsregistret. Observera att det finns olika belastningsutdrag, beroende på vilken verksamhet du vill arbeta i.
För dig vill arbeta i hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende beställ detta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
Vikariecenter anställer inte utan att få se ett godkänt belastningsregister.
Vill du arbeta inom boende med särskild service, daglig verksamhet eller personlig assistans beställ detta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
