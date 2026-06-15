Timvik till kund norr om Höör

Björka Assistans AB / Vårdarjobb / Höör
2026-06-15


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Vi söker nu en engagerad timvikarie till vår kund som bor norr om Höör. Kunden lever med MS och använder rullstol, och i hemmet finns anpassade hjälpmedel som underlättar vardagen.Som personlig assistent är du ett tryggt och närvarande stöd i kundens dagliga liv. Du hjälper till med vardagliga moment samt bidrar till att skapa en självständig, meningsfull och trygg tillvaro.

Arbetstider

Dag- och kvällspass
Helgarbete förekommer

För att smidigt ta dig till och från arbetet är körkort och tillgång till bil en fördel.

Vi söker dig som

Är ansvarstagande, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Vill ha ett flexibelt och meningsfullt extrajobb

Välkommen med din ansökan!

På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål – att leverera den bästa assistansen för dig.

För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.

Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.

Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.

Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Björka Assistans AB (org.nr 556795-0711)
243 30  HÖÖR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9964344

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