Timledare ungdomsverksamhet - Fuzed och Ungdomsverket
2025-12-29
Vill du arbeta med ungdomar på en öppen mötesplats där gemenskap, engagemang och trygga vuxna står i centrum? Nu söker vi timledare till våra verksamheter Fuzed och Ungdomsverket i Skellefteå kommun.
Båda verksamheterna är öppna mötesplatser för unga där fokus ligger på en meningsfull fritid, delaktighet och trygghet. Här möter ungdomar vuxna som finns på plats i vardagen, skapar relationer och bidrar till tydliga ramar i en drogfri miljö.
DIN ROLL
Som timledare ansvarar du tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull verksamhet för de ungdomar som besöker verksamheten. Du möter ungdomar i vardagliga situationer, deltar i aktiviteter och bidrar till en positiv och respektfull miljö.
I rollen ingår att kunna ta egna initiativ, sätta gränser när det behövs och vara en trygg vuxen i mötet med ungdomar. Du deltar även i gemensamma utbildningar och kompetensutveckling som erbjuds inom verksamheten.
Arbetet är förlagt till kvällar och helger, cirka 2-3 kvällar per vecka.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att vara aktuell för rollen behöver du ha möjlighet att arbeta regelbundet kvällar och helger. Du kan kommunicera på både svenska och engelska i vardagliga situationer och har fysiska förutsättningar för att kunna delta aktivt i olika aktiviteter tillsammans med ungdomar. Du har också arbetslivs- eller uppdragserfarenhet som gör att du kan arbeta självständigt, sätta gränser och vara en trygg vuxen i mötet med ungdomar.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med ungdomar i organiserad verksamhet, till exempel fritidsgård, skola eller föreningsliv. Vi ser också positivt på om du har utbildning inom barn, unga eller pedagogik, eller tidigare erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet.
Har du med dig engagemang eller erfarenhet från något av de områden som verksamheterna rör sig inom, till exempel kreativa uttryck som musik, skapande, media eller teknik, gaming och gamingkultur eller idrott, rörelse och hälsa, är det ett plus.
B-körkort för manuell växellåda är meriterande.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss är mångfald en tillgång och vi tror att olika perspektiv bidrar till en verksamhet där fler känner sig inkluderade.
För att arbeta inom våra verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Fuzed är en mötesplats där rörelse och gaming används som ett verktyg för gemenskap och engagemang. Här möts unga kring spel, aktiviteter och arrangemang tillsammans med vuxna som bidrar till en trygg och positiv miljö. Läs mer om verksamheten här (https://skelleftea.se/invanare/startsida/uppleva-och-gora/for-barn-och-unga/fritidsgard-ungdomsgard/fritidsgardar/fuzed-gamingcenter).
Ungdomsverket är en öppen mötesplats för unga med fokus på delaktighet, kreativitet och egna initiativ. Verksamheten erbjuder olika aktiviteter och sammanhang där ungdomar kan utveckla sina intressen och engagera sig i sin fritid. Läs mer om verksamheten här (https://skelleftea.se/invanare/startsida/uppleva-och-gora/motesplatser/ungdomsverket).
Som medarbetare hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, trygghet och engagemang är viktiga delar i vardagen. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för ungdomars fritid och utveckling.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester förekommer som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "660935". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Enhetschef
Stina Spethz 0910-73 50 00 Jobbnummer
9665438