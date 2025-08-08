Timanställning: YKB lärare/instruktör
2025-08-08
Vi söker YKB lärare/instruktör - Var med och utbilda framtidens yrkesförare (timanställning)
YKB-skolan växer och nu söker vi engagerade YKB-instruktörer som vill göra skillnad! Har du erfarenhet från transportbranschen och brinner för utbildning? Vill du jobba flexibelt och vara med och höja kompetensen i en av Sveriges viktigaste branscher? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Som YKB-instruktör håller du i delar av våra fortbildningar för yrkesförare inom gods- eller persontransport (YKB 35 timmar). Du ansvarar för att genomföra lektioner utifrån våra kursplaner och vara en inspirerande kunskapskälla för deltagarna.
Tjänsten är en timanställning med möjlighet till fler uppdrag beroende på efterfrågan. Vi har löpande kurser på flera orter - dagtid, framförallt på helger.
Läs mer om oss på ykbskolan.se
Plats:
YKB-skolan har kursplatser i: Stockholm, Göteborg, Västerås och Alingsås. I vissa fall kan uppdrag ske på plats hos kundföretag i närområdet. Läs mer på ykbskolan.se
Vi söker dig som:
Är godkänd YKB-lärare enligt Transportstyrelsens krav
Har pedagogisk förmåga och gärna undervisningsvana
Talar och skriver svenska obehindrat
Är ansvarstagande, engagerad och professionell
Gärna har erfarenhet från transportbranschen (som förare, utbildare eller arbetsledare)
Vi erbjuder:
Timanställning med flexibel schemaläggning
Färdigt utbildningsmaterial och ett engagerat team av instruktörer
Ett växande utbildningsföretag med trevligt arbetsklimat

Publiceringsdatum
2025-08-08
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@ykbskolan.se
Märk mejlet med "YKB-instruktör"
Vi ser fram emot din ansökan!
Hälsningar,
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@ykbskolan.se Arbetsgivare Axxona AB
