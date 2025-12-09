Timanställning undersköterska natt
2025-12-09
Hemvårdsförvaltningen har goda förutsättningar och höga ambitioner. Vi är en modig och nytänkande organisation som redan visat att vi lyckats med mycket av det vi föresätter oss. Vi har en stabil budget i balans och vi utsågs 2023 till årets hemtjänstkommun.
Vi satsar på att ligga i framkant av välfärdens stora omställning och kvalitet- och utvecklingsavdelningen är en viktig pusselbit i det arbetet. Avdelningen arbetar med kvalitetsutveckling, innovation, digitalisering, processledning och här finns roller som digitaliseringsstrateg, utvecklingsledare och välfärdstekniker.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
Du är en ansvarstagande person med god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du
har full delegeringsförmåga och erfarenhet av att ta alla delegeringar från legitimerad personal.
Vi värdesätter att du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har mod och vilja att arbeta
självständigt. Hos oss blir du en del av ett professionellt team där samarbete med olika aktörer är en naturlig del av vardagen. För att trivas tror vi att du uppskattar situationer som kräver nytänkande och kreativitet.
Arbetet innebär dokumentation i våra digitala system, vilket kräver god datorvana och en stark
kommunikativ förmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i kontakt med kollegor, patienter och anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren undersköterska med utbildning inom vård och omsorg, som har ett särskilt intresse för psykogeriatrik och gärna har vidareutbildat sig inom området.
Du arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och tar hänsyn till varje individs unika behov och önskemål. Du är säker i din yrkesroll och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Du har en god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö. Du arbetar evidensbaserat, metodiskt och med en utvecklingsinriktad inställning, och du är van vid att anpassa ditt arbetssätt efter patientens behov.
Som kollega bidrar du till en god arbetsmiljö, tar ansvar, bemöter andra med respekt och har en passion för att arbeta med äldre. Du är engagerad i din egen utveckling och deltar aktivt i förbättringsarbeten för att höja kvaliteten på vårt arbete.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
