Timanställning: Undersköterska hemtjänst
Aariya Omsorgsgruppen AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Aariya Omsorgsgruppen AB i Stockholm
, Norrköping
Vi söker nu timanställda undersköterskor till vår enhet i Hägersten. Start omgående.
Om jobbet
Sedvanliga arbetsuppgifter som omvårdnad- och serviceuppgifter inom hemtjänst ingår. Tjänsten avser dag-, kvälls- och helgarbete.
Krav
För att söka tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
Du behöver ha gått vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller ha likvärdig utbildning.
Du behöver ha B-körkort.
Du ska kunna tala och skriva svenska.
Du behöver goda kunskaper i matlagning och hushållssysslor som städning och klädvård.
Om dig
Utöver ovan söker vi dig som kan och vill se helhetsbilden utifrån kundens behov och perspektiv. Du är initiativtagande och arbetar kvalitetsmedvetet. Du kan arbeta lika bra på egen hand som i grupp. Du är en flexibel lagspelare som gärna ställer upp och hjälper kollegor.
Timlön.
Arbetsplats
Tjänsten utgår från vårt kontor på Tegelbruksvägen 4, BV, 126 32 Hägersten
Vi begär utdrag från belastningsregistret från samtliga sökande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559404-9610), https://mervida.se Arbetsplats
Aariya Kontakt
Emma Brännström emma.brannstrom@mervida.se Jobbnummer
