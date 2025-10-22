Timanställning: Undersköterska hemtjänst

Aariya Omsorgsgruppen AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-10-22


Vi söker nu timanställda undersköterskor till vår enhet i Hägersten. Start omgående.
Om jobbet
Sedvanliga arbetsuppgifter som omvårdnad- och serviceuppgifter inom hemtjänst ingår. Tjänsten avser dag-, kvälls- och helgarbete.
Krav
För att söka tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
Du behöver ha gått vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller ha likvärdig utbildning.
Du behöver ha B-körkort.
Du ska kunna tala och skriva svenska.
Du behöver goda kunskaper i matlagning och hushållssysslor som städning och klädvård.

Om dig
Utöver ovan söker vi dig som kan och vill se helhetsbilden utifrån kundens behov och perspektiv. Du är initiativtagande och arbetar kvalitetsmedvetet. Du kan arbeta lika bra på egen hand som i grupp. Du är en flexibel lagspelare som gärna ställer upp och hjälper kollegor.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Ersättning
Timlön.
Arbetsplats
Tjänsten utgår från vårt kontor på Tegelbruksvägen 4, BV, 126 32 Hägersten
Vi begär utdrag från belastningsregistret från samtliga sökande.

Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aariya Omsorgsgruppen AB (org.nr 559404-9610), https://mervida.se

Aariya

Kontakt
Emma Brännström
emma.brannstrom@mervida.se

Jobbnummer
9569195

