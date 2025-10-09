Timanställning Restaurangbiträde till CTR Chicken Mölndal Galleria
2025-10-09
Vi öppnar snart en ny CTR-Chicken restaurang i Mölndal Galleria.
CTR Chickens historia började 1996 i Leicester, Storbritannien, i ett litet familjeföretag som sålde friterad kyckling. Tack vare sin unika smak stack verksamheten ut och på några år utvecklades den på ett sådant sätt att varumärket startade sin första expansionsprocess. Sedan dess har CTR Chicken mer än 25 års erfarenhet och mer än 90 restauranger, spridda över 21 länder!
Vårt uppdrag är att revolutionera smaken av kyckling! För att göra det utvecklar vi våra produkter med högkvalitativa ingredienser, med stöd av de bästa europeiska producenterna och tillverkarna! Våra recept är 100% original och menyerna är anpassade till den sociokulturella miljön i varje region
Vi söker en timanställd, Sandwich Restaurangbiträde till vår restaurang på CTR Chicken Mölndal Galleria.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
