Timanställning Lokalvård
Adanella Entrepreneur AB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2025-12-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adanella Entrepreneur AB i Kalmar
, Karlskrona
, Jönköping
, Linköping
, Ystad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Adanella!
Vi söker en pålitlig och noggrann städare som kan bidra till att skapa en ren och trivsam miljö för våra kunder.
Som städare/lokalvårdare kommer du att spela en viktig roll i att upprätthålla vårt företags höga standard för renlighet och kund nöjdhet.
Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö därför kräver vi viss erfarenhet. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Vårt uppdrag i landet består av daglig städning, lokalvård hos vår kund El-giganten. Vad du kommer att jobba med:
* Genomföra schemalagda städuppgifter
* Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
* God service känsla och förmåga att möta olika människor
* Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
* God förmåga att ta instruktioner
* En lagspelare som bidrar med positivitet till teametPubliceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Arbetstider måndag - lördag dagtid förmiddag butiksmiljö.
Vi söker vikarier inom lokalvård - extraarbete vid behov
Har du några timmar över på morgonen eller eftermiddagen och vill fylla ut din arbetstid? Vi söker dig som vill hoppa in som vikarie vid frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller ledighet.
I rollen som behovsanställd lokalvårdare hjälper du oss att täcka upp luckor i schemat och ser till att våra lokaler alltid är trivsamma och välstädade. Du som söker bör vara flexibel, noggrann och tycka om att arbeta självständigt.
Låter detta som något för dig? Hör gärna av dig - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via mail med bifogat CV. Och bakgrunds kontroll görs på alla samt utdrag från polisen efterfrågas innan anställning slutförs.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att söka denna tjänst då anställningar sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: rekrytering.adanella@gmail.com Arbetsgivare Adanella Entrepreneur AB
(org.nr 559426-6651)
393 56 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adanella Jobbnummer
9635652