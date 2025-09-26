Timanställning förskola
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Hej!
Kanske pluggar du och/eller behöver ett extra jobb?
Vi behöver en vikarie som kan rycka in vid personalens sjukfrånvaro eller planerad ledighet.
Du behöver vara självgående och kunna hantera barn i grupp. Som kollega önskar vi att du är flexibel, organiserad och strukturerad. God svenska är ett krav, både språk och förståelse.
Du ska kunna lyssna in barnen och kunna hantera barnens många olika beteenden samt visa stor omtanke om barnen.
Viss kökstjänst ingår ibland då vi får maten från en cateringfirma. Pedagogisk lunch ingår.
Vi är ett litet föräldrakooperativ som ligger i Haga, centrala Göteborg. Järntorget ligger ca.5min härifrån, dit är det lätt att ta sig kommunalt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Rektor@hagabarn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning". Arbetsgivare Föräldrakooperativet Hagabarn, Ekonomisk Fören
Östra Skansgatan 3 B (visa karta
)
413 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativet Hagabarn Kontakt
Rektor
Helena Karttunen Rektor@hagabarn.se Jobbnummer
9529177