Timanställd Undersköterska till Tibble Vårdcentral!
Tibble Group AB / Undersköterskejobb / Upplands-Bro Visa alla undersköterskejobb i Upplands-Bro
Undersköterska till hemsjukvård - timanställning
Välkommen till oss på Tibble Vårdcentral - en växande och mycket omtyckt vårdcentral i Kungsängen med stora ambitioner för att skapa den bästa primärvården.
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta i vårt hemsjukvårdsteam vid behov (timanställning). Du behöver ha erfarenhet av läkemedelshantering, särskilt läkemedelsutdelning i dosett, gärna i samarbete med distriktssköterska eller enligt läkarordination.
Tidigare arbete inom hemsjukvård och/eller på vårdcentral är meriterande.
Du kommer att arbeta nära en distriktssköterska med ansvar för hemsjukvården. Tillsammans planerar ni och gör hembesök hos patienter som kan behöva medicindelning, insulinadministration, omläggning med mera. Även en läkare ingår i teamet och rondar patienterna med er, vilket ger ett tryggt medicinskt stöd.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Tibble Vårdcentral ligger centralt i Kungsängen med närhet till pendeltåg och buss. Vi har rymliga, nyrenoverade lokaler och ett engagerat team som brinner för kontinuitet och god patientkontakt. Vårdcentralen drivs av läkare med lång erfarenhet från primärvården.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har arbetat med läkemedelsutdelning
Har erfarenhet från hemsjukvård eller liknande
Är flexibel, ansvarstagande och har ett gott bemötande
Har B-körkort (krav)
Anställningsform: Timanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kungsängen
Välkommen med din ansökan - rekrytering sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@tibblevc.se Arbetsgivarens referens
