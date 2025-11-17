Timanställd undersköterska till Ersta Hudmottagning
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och har intresse för hudsjukdomar? Nu söker vi en timanställd undersköterskekollega som vill vara med och utveckla verksamheten på hudmottagningen Ersta sjukhus.
Vill du bli en del av vår arbetsgrupp och stärka vårt team? Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en timanställning med arbetstid förlagd måndag till fredag, dagtid
möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens inom hud då arbetet innehåller många olika diagnoser och behandlingar
en spännande och utvecklade arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Omvårdnadsområde Gastro, Hud och Reuma bedriver högspecialiserad vård och forskning. På hudmottagningen utreder vi och diagnostiserar patienter med olika former av inflammatoriska hudsjukdomar, olika hudtumörer samt behandlar dessa. Vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
I din roll som undersköterska på hudmottagningen arbetar du självständigt och fokuserar på patientbemötande, hanterar bokningar i TakeCare samt har ett tätt samarbete med våra läkare där du assisterar både på operation och mottagingen. Du arbetar självständigt och i team på vår behandlingsenhet med bensårspatienter och tar hand om våra ljuspatienter. Utöver detta tillkommer andra förekommande arbetsuppgifter på en mottagning såsom förrådshantering och provtagning.
Annonsen avser en timanställning måndag-fredag, dagtid.
Vi söker dig som
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i bemötandet och som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar
tar eget ansvar för ditt arbete och är ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs
samarbetar för att nå gemensamma mål
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
är empatisk och lyhörd samt har patienten i fokus utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen
Minst 5 års yrkeserfarenhet som undersköterska
Erfarenhet av mottagningsarbete
Vana att arbeta i journalsystemet Takecare
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Meriterande:
Tidigare arbete på hudmottagning
Erfarenhet av hudsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7075". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Inflammation och Åldrande, Omvårdnadsområde Gastro Hud och Reuma Kontakt
Marie Wenngren marie.wenngren@regionstockholm.se Jobbnummer
9606808