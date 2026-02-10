Timanställd/sommarvikarie
2026-02-10
Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie samt som sommarvikarie.
Du ska vara flexibel, social samt anpassningsbar då du med kort varsel kommer gå in i flertalet uppdrag alt. utvalda uppdrag. För att stå som timanställd i våra uppdrag krävs en introduktion hos varje uppdragsgivare, vi ser även att du närvarar i mån om tid på apt.
• star omgående
• varierade arbetstider utifrån resp. uppdrag
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@dinpa.se
