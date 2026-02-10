Timanställd/sommarvikarie

Din Personliga Assistans Falköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping
2026-02-10


Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie samt som sommarvikarie.
Du ska vara flexibel, social samt anpassningsbar då du med kort varsel kommer gå in i flertalet uppdrag alt. utvalda uppdrag. För att stå som timanställd i våra uppdrag krävs en introduktion hos varje uppdragsgivare, vi ser även att du närvarar i mån om tid på apt.
• star omgående
• varierade arbetstider utifrån resp. uppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@dinpa.se

Arbetsgivare
Din Personliga Assistans Falköping AB (org.nr 556786-6776)

Arbetsplats
Din Personliga Assistans

Jobbnummer
9734861

