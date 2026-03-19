Timanställd Customer Coordinator/Sales & Service
Nu söker Memira by Bergman Clinics en medarbetare som ska arbeta både som Customer Coordinator samt på Sales & Service på timbasis vid behov. I den här rollen kommer du ta emot och vara behjälplig för kunder på kliniken. Du kommer kombinera det med att hantera inkommande och utgående samtal till och från våra kunder. Du blir en viktig nyckelspelare för att varje kund ska känna sig trygg och nöjd med helheten av sitt besök och kontakt med oss.
Brinner du för kundfokus och vill vara en del av vår fortsatta tillväxtresa - där vi gör skillnad för människor - sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Ditt dagliga arbete som Customer Coordinator består i huvudsak av att bemöta alla kunder som kommer till klinik utifrån deras behov. Du kommer att ansvara för att hjälpa våra kunder kring beslut och planering gällande operation. Utöver kundbemötande och försäljning ingå även administrativa uppgifter - bland annat att registrera kunder i receptionen och optimering av bokningsflöden.
Som en del av vårt Sales & Service-team kommer du att ha daglig kontakt med våra kunder, främst via telefon. Det innebär att kontakta kunder för att göra en första screening inför bokad förundersökning, ta emot inkommande frågor samt arbeta med försäljning.
I båda rollerna ska du trivas med ett högt tempo, jobba mot uppsatta mål och ha många bollar i luften.
Vem du är
I den här rollen ska du drivas av att ge service i världsklass samt arbeta mot uppsatta mål kring konvertering och operationer. Du ska ha lätt för att inge förtroende och skapa trygghet hos kunden genom att vara behjälplig på bästa sätt - både på klinik och över telefonen. Vi ser att du är en målmedveten person som vill leverera resultat och sporras av att jobba med försäljning.
För den här rollen ska du ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt ha jobbat med försäljning tidigare. Meriterande är om du har erfarenhet av synkorrigeringsverksamhet eller ögonsjukvård.
För att trivas hos oss ser vi att du är en lagspelare som förstår vikten av att samarbete. Du trivs att arbeta i ett högt arbetstempo och är samtidigt noggrann och strukturerad. Vidare ser vi att du är bra på att bygga goda relationer med såväl dina kollegor som kunder. Som person har du hög arbetsmoral och flexibilitet. Vi värdesätter engagemang, transparens, värme, kompetens och effektivitet - och vi tror att du kommer trivas hos oss om du delar dessa värderingar.
Placering: Memira by Bergman Clinics lokaler i Hagastaden eller närliggande kliniker i Stockholm
Anställning: På timme vid behov
Arbetstider: Dagtid, främst vardagar
Start: Omgående
Välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår karriärsida genom att klicka här www.memira.se/jobb.
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso - och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
Läs mer på www.memira.se.
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivare Memira AB
(org.nr 556663-1544), https://memira.teamtailor.com
Eugeniavägen 12 (visa karta
)
171 64 STOCKHOLM Arbetsplats
