Tim- och sommarvikariat inom funktionsstöd, Lefflergården LSS
2026-01-19
Vill du ha ett sommarjobb där du jobbar nära människor och gör skillnad? Hos Bräcke diakoni söker vi nu tim- och sommarvikarier till Lefflergården, ett boende inom funktionsstöd där vi stöttar vuxna i deras vardag och i vägen mot ökad självständighet.
Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett meningsfullt jobb, med många fina möten och små framsteg varje dag.
Ditt jobb hos oss
Som tim- och sommarvikarie på Lefflergården är du med och skapar trygghet i vardagen och möjliggör självbestämmande för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du jobbar vid behov, från enstaka pass under våren och hösten till längre, schemalagda perioder under sommaren, i ett team med tydlig struktur och nära samarbete. Ditt jobb kan handla om att:
- stötta i vardagsrutiner och omvårdnad,
- uppmuntra och följa med i aktiviteter och sociala sammanhang,
- använda alternativ kommunikation för att underlätta förståelse,
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska
- samarbeta med kollegor och andra runt den boende.
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till stödassistent eller undersköterska - eller har redan erfarenhet. Det viktigaste för oss är hur du möter människor. Du är lyhörd och respektfull i ditt bemötande, strukturerad, samarbetsinriktad och tar initiativ när det behövs.
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg - från jobb eller praktik
- Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
- Vård- och omsorgsutbildning och erfarenhet av arbete inom LSS eller funktionsstöd är meriterande, men inget krav.
Bräcke LSS-boende Lefflergården
Lefflergården är ett hemtrevligt LSS-boende med sex lägenheter för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Här finns personal dygnet runt som stöttar, lyssnar och bygger trygga relationer. Vi arbetar långsiktigt och nära de boende, med fokus på självbestämmande och ett liv som speglar vem varje person är.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
- en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
- ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
- trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke LSS-boende Lefflergården Kontakt
Anna-Lena Slibar 031-217215 Jobbnummer
9693120