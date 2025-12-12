Tillverkningsfarmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Malmö Visa alla apotekarjobb i Malmö
2025-12-12
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om arbetsplatsen
Sedan den 1 september ansvarar Apoteket för läkemedelsleveranserna till Region Skåne. Vår avdelning Tillverkning och Dos i Malmö hanterar både cytostatikatillverkning och dosdispensering till vårdens enheter i Malmö.
Hos oss arbetar ett engagerat team - farmaceuter och assistenter - som tillsammans driver utvecklingen framåt. Vi värdesätter idéer, initiativ och ett aktivt bidrag till att skapa en arbetsplats där vi ständigt förbättras.
Din roll
Som farmaceut inom cytostatikaberedningen i Malmö blir du en viktig del av hela processen - från beställning till färdig beredning. Du samarbetar nära med kollegor och bidrar även till vårt arbete med dosdispensering.
Vi arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I rollen som tillverkningsfarmaceut är du med och säkerställer att vi är vårdens mest pålitliga och attraktiva partner för läkemedelstillverkning - både för recept- och avtalskunder.
Verksamheten har öppet måndag till lördag kl. 07.00-18.00, och dina arbetspass förläggs inom dessa tider.
Vad du kommer göra hos oss
Tillverkning av cytostatika.
Aktivt arbeta och bidra till att säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet och kvalitet så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och och vår verksamhet.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad apotekare eller receptarie med formell extemporebehörighet från universitet.
Det är extra meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med extemporetillverkning.
För en bra match mot denna roll är följande kompetenser viktiga:
Du är serviceinriktad med ett genuint intresse för att hitta de bästa lösningarna för dina kunder
Du har god samarbetsförmåga där du bidrar till att skapa ett välfungerande team
Du är lösningsorienterad vilket innebär att du både ser och agerar på utmaningar som uppstår
Du är strukturerad och noggrann i ditt utförande av arbetsuppgifter och säkerställer att inga detaljer missas
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott. Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Ersättning
