Tillverkningschef, produktionschef, verkstadschef
2026-03-01
Hughes Power System är en svensk tillverkare av den nya generationens elektriska högspänningsvakuumställverk för masstransport och elnät. Vi söker en produktionschef.
Vad vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras
• Utmanande projekt och möjligheten att arbeta med avancerad teknik
• En möjlighet att direkt påverka företagets resultat med din röst och kompetens.
Vem vi söker:
• Kunskap och erfarenhet som produktionschef för mekaniska system
• Fullständig planering och övervakning av produktion och leveranser
• Goda konversations- och skriftliga kunskaper i engelska
• Förmåga att förstå och tolka produktkrav och standarder
• Stark problemlösningsförmåga och noggrannhet i detaljarbete

Dina arbetsuppgifter
• samarbete med VD, mekaniska och elektriska teknikavdelningar samt produktionsavdelningar för planering och produktutveckling;
• planering av monteringsteamets dagliga arbete, daglig övervakning;
• rapportering av framstegen till VD;
Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att visa upp våra produkter och förväntas kommunicera tydligt och effektivt med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra produkter uppfyller våra kunders förväntningar och behov.
Om du tror att du har de färdigheter och den erfarenhet vi söker, skicka in din ansökan idag tillsammans med ditt CV och ett personligt brev som beskriver din erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för denna tjänst.
Hughes Power System
Våra kunder är internationella företag inom järnvägar och eldistribution och transmission. Våra processer omfattar mekanisk och elektrisk teknik, produktion av delar och komponenter samt omfattande testanläggningar i vårt eget högspänningslabb.

www.hughespowersystem.com
https://www.youtube.com/@hughespowersystem

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068)
Handelsvägen 10 (visa karta
)
373 30 NÄTTRABY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769713