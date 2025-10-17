Tillväxtledare inom Kritiska System
Combitech AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Ale
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren ledare som är redo att ta ansvar för att driva vår leverans- och affärsutveckling framåt, med ett särskilt fokus på att stödja vår expansion.
Det här är en senior roll där du får kombinera verksamhetsutveckling, affär och rekrytering - och där du gör konkret skillnad för våra leveranser och vår framtida tillväxt.
DIN ROLL SOM TILLVÄXTLEDARE INOM KRITISKA SYSTEM
Som tillväxtledare hos oss kommer du att vara en nyckelperson i att driva vår fortsatta expansion, med särskilt fokus på att stärka vår leveranskapacitet och utöka vår kundbas. I nära samarbete med ledningen och andra viktiga funktioner kommer du att spela en central roll i att utveckla både strategi och genomförande, där dina insikter och erfarenheter är av stor betydelse.
Dina fokusområden kommer bland annat att vara:
*
Att leda initiativ kopplade till vår leveranskapacitet
*
Affärsutveckling och kunddialoger inom konsulttjänster
*
Rekrytering och kompetensförsörjning i linje med tillväxtmålen
*
Verksamhetsutveckling och förbättring av arbetssätt, struktur och kvalitet
*
Samverkan med interna och externa intressenter för att bygga långsiktig framgång
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är en erfaren ledare med bakgrund inom konsultverksamhet. Vi tror att du tidigare har haft en chefsroll, men söker nu en mer fokuserad roll där du får driva verksamhet och affärer utan personalansvar. Du är affärsdriven, kommunikativ och van att ta ansvar - både strategiskt och operativt.
Vi tror att du har:
*
Gedigen erfarenhet av att leda projekt och initiativ inom IT eller teknikorienterade konsultverksamheter
*
Tidigare chefserfarenhet med ansvar för personal, leverans eller affär
*
Förmåga att identifiera tillväxtmöjligheter och omsätta dem i konkreta initiativ
*
Intresse för att kombinera affär, rekrytering och verksamhetsutveckling
*
Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta tvärfunktionellt
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
KOM & GÖR SKILLNAD
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Johanna Borg, johanna.borg@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9563356