Tillsynssamordnare inom säkerhetsskydd
2026-02-18
Nu söker vi en tillsynssamordnare inom säkerhetsskydd med stark drivkraft för verksamhetsutveckling. Vill du vara en del av kompetent team och bidra till utvecklingen av tillsynsverksamheten inom säkerhetsskyddet på myndigheten? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I rollen som tillsynssamordnare utgör du en viktig del i FMV:s fortsatta etablering av myndighetens tillsynsverksamhet med uppdrag att skapa en sammanhållen och myndighetsgemensam struktur för tillsyn inom säkerhetsskydd.
I arbetet ingår att vidareutveckla processer och arbetssätt för tillsyn och därigenom lägga grunden för kort- och långsiktig verksamhetsutveckling och framtida utbyggnad av tillsynsfunktionen. Det ingår även att planera, genomföra och utvärdera tillsynsaktiviteter samt handlägga ärenden kopplat till övriga skyldigheter enligt myndighetens tillsynsuppdrag. En viktig del i arbetet är att ge vägledning inom säkerhetsskydd till verksamhetsutövare inom myndighetens tillsynsområde.
I arbetet ingår också att samarbeta och samverka internt inom myndigheten och externt med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och övriga tillsynsmyndigheter samt med verksamhetsutövare inom myndighetens tillsynsområde.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi ser att du har relevant akademisk utbildning, alternativt annan eftergymnasial utbildning kombinerad med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års arbetslivserfarenhet av kvalificerat utrednings-, tillsyns- eller säkerhetsarbete samt erfarenhet av att självständigt driva ärenden och samordna komplexa uppdrag. Vi ser även att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, kommunicera tydligt och anpassa kommunikationen och budskapen till olika målgrupper. För rollen krävs det körkort.
Har du erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet och tillämpning av säkerhetsskyddslagstiftningen samt god kunskap om myndighetsutövning, förvaltningsrätt och tillämpning av lagar och föreskrifter inom det offentliga området, ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller utbildning/certifiering inom revision/tillsyn, säkerhets- eller säkerhetsskyddsområdet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är duktig på att leda andra och skapa goda relationer med din omgivning. Du kommunicerar väl, har ett strategiskt tänk och är van att arbeta strukturerat. För oss är integritet, lyhördhet och vilja att hjälpa andra men samtidigt ta egna initiativ och driva sitt eget arbete framåt avgörande egenskaper för att bli framgångsrik i rollen.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap. Inför anställning kommer du att genomgå säkerhetsprövning med registerkontroll. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras vid myndigheten.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Elisabeth From, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Adam Snygg på telefon 08-782 4000 (FMV Växel) eller Sophie Karlsson på karlsson@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
