Tillståndshandläggare till Trafikkontoret
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 500 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Vill du bidra till att utveckla en stad som är levande, trygg och tillgänglig för alla? Trafikkontorets tillståndsavdelning söker nu två tillståndshandläggare till enheten Stadsliv.
Vi erbjuder
Du kommer att tillhöra enheten stadsliv, som är en del av Tillståndsavdelningen. Enheten hanterar flera olika typer av tillstånd så som markupplåtelser kopplade till ordningslagen, mikromobilitet samt tillstånd för torghandel. Det är ett uppdrag med många kontaktytor, både internt och externt. Förutom enhetschef arbetar idag 20 personer på enheten. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av ett trevligt arbetsklimat med stort samarbete mellan medarbetarna.
Vår arbetsplats ligger centralt i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från centralstationen.
Därutöver erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, bra flextidsvillkor, växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet och möjlighet att arbeta hemifrån två dagar/vecka om arbetet tillåter. Läs gärna mer om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
I rollen som tillståndshandläggare ansvarar du för att handlägga ärenden och besvara remisser bland annat från Polismyndigheten. Du kommer att arbeta nära många olika aktörer - både andra enheter och avdelningar inom Trafikkontoret, andra förvaltningar i staden samt externa samarbetspartners.
Arbetet omfattar flera olika typer av tillstånd, vilket innebär att du behöver vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och trivas med att hitta lösningar i en komplex och händelserik vardag. Rollen passar dig som är nyfiken, engagerad och som uppskattar en omväxlande arbetsmiljö där nya utmaningar är en naturlig del av jobbet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
examen från högskola eller universitet inom relevant teknisk utbildning eller samhällsplanering alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
vana att arbeta med digitala system och ärendehanteringsverktyg
erfarenhet av serviceinriktat arbete med löpande kontakter med kunder, medborgare eller andra intressenter
Det är meriterande om du har
aktuell arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område, som exempelvis handläggare på kommun eller statlig myndighet
aktuell erfarenhet av markupplåtelser, TA- planer eller schakt
erfarenhet av samverkan med myndigheter
erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta och vara positiv till att ta dig an nya uppgifter. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt och är flexibel nog att snabbt kunna skifta fokus mellan olika ärendetyper.
Du har ett gott omdöme och kan väga samman komplex information för att göra välgrundade avvägningar och prioriteringar. Rollen kräver också att du är serviceinriktad och bemöter människor på ett professionellt och respektfullt sätt, samtidigt som du driver dina ärenden framåt på ett resultatorienterat sätt.
Vidare har du en god pedagogisk förmåga och kan förklara beslut och regelverk på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Med ett helhetsperspektiv och en analytisk, lösningsorienterad inställning hittar du hållbara lösningar även i komplexa ärenden.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.
En hälsning från din blivande chef
Hej! Jag heter Valentina Mujkic och det är jag som blir din närmaste chef. Jag har lång erfarenhet från offentlig sektor och drivs av att skapa samhällsnytta tillsammans med andra. Mitt ledarskap är coachande och bygger på tillit, ansvar och ett öppet samarbete där vi lär av varandra.
Jag hoppas att du vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla ett levande och tryggt Stockholm med nyfikenhet, engagemang och vilja att tänka stort, nytt och annorlunda.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
För att ha en fullständig ansökan ska du bifoga betyg och examensbevis som du vill åberopa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma ske löpande även innan sista ansökningsdag har passerats.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Tillstånd, Stadsliv Kontakt
Lars-Gunnar Brundin, Vision lars-gunnar.brundin@stockholm.se 08-50827857
9884007