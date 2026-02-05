TIG svetsare till Motala
2026-02-05
Montico söker nu en erfaren TIG-svetsare till Motala. Uppdraget är inom tillverkande industri och passar dig som ställer höga krav på kvalitet, precision och funktion. Du kommer att arbeta i en verksamhet med nära samarbete, korta beslutsvägar och stort personligt ansvar.
Uppdraget inleds med en 6 månaders inhyrning via Montico, med mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kundföretaget. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Som TIG-svetsare får du en central roll i produktionen. Tjänsten passar dig som är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i gruppen.Dina arbetsuppgifter
• TIG-svetsning enligt ritning
• Självständigt arbete med ansvar för kvalitet och utförande
• Nära samarbete med kollegor inom produktionen
Vi söker dig som
• Har körkort
• Har gedigen erfarenhet av TIG-svetsning och är trygg i ditt hantverk
• Har god förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
• Är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarstagande
• Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Är en god kollega och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Behärskar svenska i tal och skrift
Fast l?n Så ansöker du
