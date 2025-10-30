Tidningsdistributör vid behov Sunne
Är du morgonpigg och vill förstärkta vårt gäng i Sunne?
Om Erna Logistik
Erna Logistik AB är ett bolag inom Erna Gruppen AB.
som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokal journalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Erna Logistik AB är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Vi har cirka 350 anställda distributörer som med bil, cykel och till fots gör cirka 100 000 leveranser/natt måndag-lördag året runt.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Du jobbar nattetid och börjar vanligtvis mellan 02:00-03:00, efter avslutat arbetspass under morgonen har du hela dagen fri till annat. Distributionen sker 6 dagar i veckan, måndag till lördag, och distriktens storlek varierar normal mellan 3-5 timmar, helt beroende på vilket område man kör i samt vilken distributions-dag i veckan det är. För att lära sig jobbet kommer man först att öva på distriktet 3-4 gånger tillsammans med en handledare.
Utdelningen sker med företagets högerstyrda bilar som alla är utrustade med automatlåda.
Vi söker dig som kan hoppa in med kort varsel samt även täcka upp vid längre ledigheter i vikariepoolen löpande.
Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög känsla för service.
• Ha fyllt 18 år
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Giltigt arbetstillstånd i Sverige
• För bil-distrikt krävs svenskt körkort
Har du några frågor kontakta:rosmarie.vedin@ernalogistik.se
Placeringsort: Sunne
Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-11-30
Löpande urval sker så vänta inte med din ansökan, sök redan idag.
Emligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
