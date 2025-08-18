Thorildskolan söker engagerad NO-lärare.
Hos oss utmanas alla att utveckla sin fulla potential.
Thorildskolans verksamhet präglas av nyfikenhet och vilja till lärande. Hos oss står eleverna i centrum, de är själva med och påverkar sin skola och skolgång. Vi har ett demokratiskt förhållningssätt som utgår från elevens förutsättningar. För oss är det viktigt att eleverna blir utmanade i sitt lärande och äger sin kunskapsutveckling. Vi är en skola i framkant och grundar vårt arbete på aktuell forskning.
Tillsammans skapar vi en trygg miljö där allas lika värde utgör grunden i verksamheten. Våra olikheter är en styrka och en tillgång. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal samarbetar mot tydliga gemensamma mål för att varje elev ska trivas och utvecklas.
Vår vision på Thorildskolan är också vår ambition; att erbjuda eleverna en utbildning som ger dem en så bra grund som möjligt inför framtiden. Lärande är en rolig, utmanande och ständigt pågående process. Grundpelare i verksamheten är värdegrunden THORILD - Trygghet, Hänsyn, Omtanke, Respekt, Inflytande, Lyhördhet, Delaktighet.
Vi är en relativt nyrenoverad 7-9 grundskola och anpassad grundskola som är placerad i centrala Kungälv. Thorildskolan består av ca 540 elever och ca 60 personal som är organiserade i fyra arbetslag. Varje arbetslag i grundskolan har en egen hemvist med klassrum, grupprum, välutrustad NO-sal och ett arbetsrum nära eleverna. NO-undervisningen sker i fräscha välutrustade salar och NO-laborationerna är schemalagda i halvklass. Skolans klasser har ett hemklassrum där all undervisning sker utom i praktiska ämnen och NO-laborationer.
Skolan ligger nära Kungälvs resecentrum, ca 20 minuter med buss från Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i NO och teknik i årskurs 7-9.Kvalifikationer
Vi söker dig, legitimerad NO-lärare, gärna i kombination med annat ämne, som vill vara med och bidra till god undervisning tillsammans med våra andra duktiga pedagoger. Du har ett genuint intresse för elevers lärande, ser möjligheter och lösningar och har ett positivt förhållningssätt, självklart har du också ett intresse för och goda kunskaper i NO och teknik.
Du är en person som i alla situationer tar elevens perspektiv och hävdar läroplanens värdegrund. Du drivs av ett engagemang, ser vikten av alla elevers lärande, har en tydlig struktur och är en god ledare och trygg vuxen i klassrummet. Samarbete är en självklarhet. Du förväntas vara väl förtrogen med gällande styrdokument och öppen för samverkan mellan ämnen. Du ser digitala verktyg som naturliga hjälpmedel och en självklar del av undervisningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Ersättning
