Thailändsk kock
Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-02-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB i Piteå
Vi söker en kock som är specialiserad på det thailändska köket. Erfarenhet är ett plus men inget krav
Vi söker dig som är van att arbeta i ett team och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo. Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök. Du ska kunna förbereda och laga thailändsk mat.
Tidigare erfarenheter av thailändsk mat är ett stort plus.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor, en härlig arbetsmiljö och har även kollektivavtal
Välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: subland@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chim's Tai Garden Restaurang i Piteå AB
(org.nr 556626-3025)
Sundsgatan 31 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Arbetsplats
Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB Jobbnummer
9748039