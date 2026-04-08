Thailändsk kock
Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-04-08
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB i Piteå
Passionerad Kock till Piteås Smakrikaste Thaikök!
Med omgående anställning
Älskar du doften av citrongräs, chili och färsk koriander? Vill du vara med och leverera en autentisk thailändsk matupplevelse till piteborna? Vi söker nu en engagerad och skicklig kock som vill bli en del av vårt team!
Om rollen
Som kock hos oss ansvarar du för att tillaga thailändska klassiker med hög kvalitet och precision. Du jobbar i ett högt tempo med allt från heta wokar och krämiga currygrytor till sushi och småplock.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förberedelse och tillagning av thailändsk mat enligt våra recept.
Ansvar för ordning, reda och hygien i köket.
Bidra till att utveckla menyn och skapa nya smakupplevelser.
Vem är du?
Vi söker dig som har en genuin passion för det thailändska köket.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av thailändsk matlagning är ett stort plus, men din inställning och vilja att lära är minst lika viktig.
Egenskaper: Du är stresstålig, serviceinriktad och trivs med att samarbeta i ett team.
Språk: Då vi värdesätter autenticitet är kunskaper i det thailändska språket meriterande för att underlätta kommunikationen i köket.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på heltid.
En härlig arbetsmiljö med glada kollegor.
Möjlighet att arbeta centralt i Piteå i en väletablerad verksamhet.
Är det dig vi söker? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till oss via e-post eller kom förbi restaurangen och presentera dig!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@thaigarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chim's Tai Garden Restaurang i Piteå AB
(org.nr 556626-3025)
Sundsgatan 31 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Arbetsplats
Chim's Tai Garden Restaurang I Piteå AB Kontakt
Anna Berg subland@hotmail.se 0706082275 Jobbnummer
9842427