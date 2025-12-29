Thai Kock
Muangsri Thai Express AB / Kockjobb / Mjölby Visa alla kockjobb i Mjölby
2025-12-29
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Muangsri Thai Express AB i Mjölby
Förbereda ingredienser och tilllaga måltider, med fokus på thailändska rätter.
Se till att hygien pch säkerhet i köket följer svenska standarder.
Samarbeta med teamet.
Rengöra och organisera köksutrustning och arbetsytor.
Krav för jobbet:
Goda kunskaper i Svenska och Thailändska i tal och skrift.
Erfarenhet av matlagning i grupp är meriterande.
Kännedom om thailändska ingredienser och matkultur föredras.
Möjlighet att anpassa sig till svenska arbetsrutiner och regler.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
sms i första sen höra jag av mig!
E-post: info@101sthaikitchen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Muangsri Thai Express AB
(org.nr 559512-4156)
Runvägen2 (visa karta
)
595 58 MANTORP Arbetsplats
101's Thai Kitchen Kontakt
Restaurangchef
Meeya Ninmai info@101sthaikitchen.se 0793599929 Jobbnummer
9665635