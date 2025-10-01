Tf. rådman, tidsbegränsad anställning
Förvaltningsrätten i Umeå är landets minsta förvaltningsdomstol med ca 25 anställda. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper, varav de vanligast förekommande är bistånd, socialförsäkring, tvångsvårdsmål och skattemål. Förvaltningsrätten i Umeås domkrets består av Västerbottens län. Domstolen är indelad i tre dömande enheter med viss specialisering samt ett kansli.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som domare i förvaltningsrätten arbetar du mycket självständigt. Du arbetar nära föredragande, notarier och domstolshandläggare. Hos oss är samarbetet mycket viktigt och stimulerande. Du får byta erfarenheter och ha utvecklande diskussioner med kompetenta kollegor.
Lagandan är viktig. Vi strävar efter att ha en hög trivsel i arbetet. Kvalifikationer
Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.
Arbetsläget kräver att du snabbt kan fullt ut arbeta som rådman hos oss. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som domare i förvaltningsdomstol.
Ansvarstagande och engagemang är naturligt för dig. Du är analytisk och mycket effektiv. Ditt omdöme är mycket gott och du är noggrann. Du uttrycker dig väl både skriftligt och muntligt. Din samarbetsförmåga är mycket god. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt och i arbetslag.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Umeå Kontakt
Chefsadministratör
Cecilia Boström 090-177415 Jobbnummer
9534394