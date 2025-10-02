Textproducent - Vikariat 1 år
Royal Design Group AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Royal Design Group AB i Stockholm
, Solna
, Nacka
, Jönköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Textproducent till ett vikariat på ett år. Vi söker dig som är en vass textproducent - kanske har du kallats skribent, junior copywriter eller content writer tidigare - men viktigast är att du älskar språk och vill utvecklas inom digital kommunikation.
Som Textproducent ansvarar du för att skriva, redigera och korrekturläsa texter för webb, e-post, digitala kampanjer, sociala medier och annat marknadsmaterial. Din uppgift är att skapa engagerande kommunikation som stärker vår varumärkesposition och säkerställer hög kvalitet i alla kanaler och på alla marknader.
Ditt uppdrag
• Skriva, redigera och korrekturläsa texter för webb, nyhetsbrev, kampanjer och sociala medier - alltid i linje med vår tonalitet och kommersiella kalender.
• Skapa inspirerande och övertygande copy som informerar, engagerar och driver konvertering.
• Säkerställa kvalitet och noggrannhet vad gäller språk, stavning, grammatik, prissättning och detaljer.
• Integrera SEO-insikter i texter och optimera innehåll i enlighet med bästa praxis.
• Samarbeta med översättningsbyråer och kvalitetssäkra deras leveranser.
• Bidra med flera textvarianter för A/B-tester och analysera vilka budskap som fungerar bäst.
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring, språk eller motsvarande.
• Erfarenhet av copywriting, contentproduktion eller digital kommunikation.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, med känsla för språk och tonalitet.
• Förmåga att skriva tydligt och engagerande för digitala kanaler.
• Noggrannhet och ett tränat öga för språk, detaljer och kvalitet.
• Intresse för digital marknadsföring och vilja att utvecklas inom konverteringsdrivande copy.
Meriterande:
• Grundläggande kunskap om SEO eller intresse att lära sig mer.
• Erfarenhet från e-handel, retail eller liknande bransch.
• Vana att skriva på engelska och/eller andra språk.
• Erfarenhet av CMS- eller e-postverktyg.
• Intresse för design, inredning och trender.
Vem är du?
• Trivs i en dynamisk miljö där tempot ibland är högt.
• Är strukturerad och får saker att hända - från digital produktion till egna initiativ.
• Har en nyfiken inställning, samarbetar gärna och förstår hur kommunikation bidrar till affären.
Om oss
Royal Design Group AB
Royal Design är några av Nordens främsta inredningsbutiker online. Sedan starten 1999 har bolaget vuxit kraftigt och lockar idag miljontals besökare varje månad. Hos oss hittar du designprodukter från över 300 välkända varumärken. Vi älskar design och vill erbjuda våra kunder välkända klassiker och framtida ikoner.
Story House Egmont
Vi är ett av Nordens ledande medieföretag med fokus på Media, E-commerce och Agencies. Som stiftelse återinvesterar Egmont varje år en stor del av vinsten i projekt som stöttar utsatta barn och unga. Vår drivkraft är att berätta historier som engagerar, inspirerar och gör skillnad.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 23 oktober, men urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Design Group AB
(org.nr 556573-2426) Arbetsplats
Royal Design Group Jobbnummer
9536575