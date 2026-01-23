Textilhanterare
2026-01-23
Vi söker nu en pigg textilhanterare till en av våra kunder i södra Stockholm med stora utvecklingsmöjligheter.
Kunden är en stor aktör inom textilservice med tusentals kunder i Sverige och Europa. Kunden är även prisbelönt för sitt stora miljöfokus med inriktning att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Om tjänsten
I din anställning kommer du vara en del av den produktionskedja som hanterar textilerna från leverans genom, tvätt & tork till sammanställning för utleverans.
För att lyckas i jobbet ser vi att du:
Trivs med ett fysiskt arbete
Behärskar arbete i ett högt tempo
Gillar att jobba i team
Tjänsten är öppen för tillsättning omgående och kandidater presenteras löpande.
