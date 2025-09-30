Texas longhorn söker grillkock
Leonella Matconsulting AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-09-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leonella Matconsulting AB i Jönköping
som person har du god arbetsmoral, trevlig, flexibel och tycker om att vara i kontakt med människor. samarbetsvillig och ha förmåga att vara där du behövs och prioritera efter behovet .
vi söker en stabil och noggrann person som vill vara en av Texas longhorn team och stå för vårt varumärke service och kvalité .
Din prioritering är att ge våra gäster en god och trevlig restaurangupplevelse.
Som kock har du ett ledande roll och ansvar för allt mat som tillagas.
du ska ha arbetat i ett kök under långtid , kunna arbeta själv eller i grupp, vara noga till perfektion att varje köttbit ska vara grillad så som gästen har önskat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jonkoping@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leonella Matconsulting AB
(org.nr 559046-9093)
västra storgatan 14 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
texas longhorn Jobbnummer
9532192