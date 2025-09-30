Texas longhorn söker grillkock

Leonella Matconsulting AB / Kockjobb / Jönköping
2025-09-30


Visa alla kockjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leonella Matconsulting AB i Jönköping

som person har du god arbetsmoral, trevlig, flexibel och tycker om att vara i kontakt med människor. samarbetsvillig och ha förmåga att vara där du behövs och prioritera efter behovet .
vi söker en stabil och noggrann person som vill vara en av Texas longhorn team och stå för vårt varumärke service och kvalité .
Din prioritering är att ge våra gäster en god och trevlig restaurangupplevelse.
Som kock har du ett ledande roll och ansvar för allt mat som tillagas.
du ska ha arbetat i ett kök under långtid , kunna arbeta själv eller i grupp, vara noga till perfektion att varje köttbit ska vara grillad så som gästen har önskat.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jonkoping@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Leonella Matconsulting AB (org.nr 559046-9093)
västra storgatan 14 (visa karta)
553 15  JÖNKÖPING

Arbetsplats
texas longhorn

Jobbnummer
9532192

Prenumerera på jobb från Leonella Matconsulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leonella Matconsulting AB: