Testutvecklare inom elektroteknik
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-27
Vill du utveckla avancerade testsystem för komplex elektronik i en tekniskt utmanande miljö? Vi söker nu en Testutvecklare som vill ta en nyckelroll inom utveckling och förbättring av automatiserade testlösningar för framtidens produkter. Hos vår kund får du arbeta nära både R&D och produktion i ett erfaret ingenjörsteam där du har stor möjlighet att påverka arbetssätt, teststrategier och tekniska lösningar. Rollen är fokuserad på testutveckling och förbättring av testsystem - inte operativ testkörning.Publiceringsdatum2026-05-27Om tjänsten
I rollen ansvarar du för utveckling, implementation och vidareutveckling av testsystem för elektronik, PCBA-kort och kablage. Du arbetar med avancerad testutrustning och säkerställer att testlösningarna håller hög kvalitet, är skalbara och möter verksamhetens behov över tid. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att strukturera och standardisera testutvecklingsprocesser tillsammans med R&D och övriga teknikfunktioner. Här finns stor möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt. Du blir en del av ett erfaret och kompetent team där innovation, förbättringsarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera automatiserade testsystem för elektronik och PCBA
Designa och vidareutveckla testlösningar för nya och befintliga produkter
Arbeta med utveckling i LabVIEW för ny och befintlig testutrustning
Säkerställa att testsystem och utrustning hålls uppdaterade och framtidssäkra
Ta fram teknisk dokumentation och instruktioner för produktion
Driva förbättrings- och standardiseringsarbete inom testutveckling tillsammans med R&D
Fungera som teknisk specialist och stöd inom testsystem och testmetodik
Vi söker dig som:Har högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik eller liknande område
Har minst ett års erfarenhet av utveckling av hårdvarunära testsystem
Har erfarenhet av LabVIEW
Har god förståelse för testmetodik och TDS (Test Data Specifications)
Har god teknisk förståelse inom elektronik och felsökning
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
För att trivas i rollen tror vi att du är en analytisk och lösningsorienterad person som tycker om att arbeta nära tekniken. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva förbättringar och bidra med egna idéer. Vidare har du förmågan att arbeta strukturerat och självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med kollegor och andra funktioner. Vi söker en lösningsorienterad ingenjör med intresse för testutveckling och hårdvarunära teknik. Hos vår kund får du möjlighet att arbeta med avancerad testutrustning och bidra till hög kvalitet i både produktion och utveckling.
Vi erbjuder:
En tekniskt avancerad och utvecklande roll
Möjlighet att påverka framtida testmiljöer och arbetssätt
Nära samarbete med R&D och produktion
Ett erfaret team med hög teknisk kompetens
En roll med stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
